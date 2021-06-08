Представители турбизнеса оценили перспективы туризма в Тихвинском районе

Туроператоры и представители туристического бизнеса Санкт-Петербурга посетили достопримечательности Тихвинского района.

В ходе визита потенциальные партнеры поучаствовали в программе «Народные игры» в Шугозерском досуговом центре, прошли по «Лукинской тропе» в парке «Вепсский лес», посетили природно-этнографический музей «Лапоточек», Богородичный Успенский мужской монастырь и сафари-парк «Междуречье».

Для гостей также организовали конференцию, на которой были представлены авторские маршруты от представителей комитета по культуре, спорту и молодежной политике, а также представителей туристического бизнеса Тихвинского района.

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