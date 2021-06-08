Заваленная хламом квартира горела в Озерном переулке — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

У владельца квартиры наблюдается синдром Плюшкина.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, заваленная хламом квартира загорелась в доме 9 в Озерном переулке.

Местные жители не раз обращались на проблемного соседа, но никто не помог, ни полиция, ни роспотребнадзор, ни МЧС, а «администрация ЖКС №3 пропускала все сообщения мимо ушей и глаз».

Отмечается, что каждый день в злополучную квартиру проникали бомжи, которые устраивали бедлам.

Заваленная хламом квартира горела в Озерном переулке - фото и видео Хлам, спасатели, Синдромы, Синдром Плюшкина, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, мусор, квартирыИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Заваленная хламом квартира горела в Озерном переулке - фото и видео Хлам, спасатели, Синдромы, Синдром Плюшкина, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, мусор, квартирыИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Заваленная хламом квартира горела в Озерном переулке - фото и видео Хлам, спасатели, Синдромы, Синдром Плюшкина, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, мусор, квартирыИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Заваленная хламом квартира горела в Озерном переулке - фото и видео Хлам, спасатели, Синдромы, Синдром Плюшкина, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, мусор, квартирыИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Вам будет интересно
Россиян обязали с 1 января сообщать властям о поджогах и захламлении в лесах
Россияне, находясь в лесу и обнаружив там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязаны сообщать об этом...
01.01.2021 506

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

Автор