Заваленная хламом квартира горела в Озерном переулке — фото и видео

У владельца квартиры наблюдается синдром Плюшкина.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, заваленная хламом квартира загорелась в доме 9 в Озерном переулке.
Местные жители не раз обращались на проблемного соседа, но никто не помог, ни полиция, ни роспотребнадзор, ни МЧС, а «администрация ЖКС №3 пропускала все сообщения мимо ушей и глаз».
Отмечается, что каждый день в злополучную квартиру проникали бомжи, которые устраивали бедлам.
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Источник: vk.com/spb_today_unreleased
Вам будет интересно
Россияне, находясь в лесу и обнаружив там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязаны сообщать об этом...
01.01.2021 506
Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.