Заваленная хламом квартира горела в Озерном переулке — фото и видео

У владельца квартиры наблюдается синдром Плюшкина.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, заваленная хламом квартира загорелась в доме 9 в Озерном переулке.

Местные жители не раз обращались на проблемного соседа, но никто не помог, ни полиция, ни роспотребнадзор, ни МЧС, а «администрация ЖКС №3 пропускала все сообщения мимо ушей и глаз».

Отмечается, что каждый день в злополучную квартиру проникали бомжи, которые устраивали бедлам.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

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Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.