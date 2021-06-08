Утонувшего мужчину в шортах достали из реки возле ГЭС в Вырице

По информации ivbg.ru, 7 июня около 16:30 в полицию Гатчинского района сообщили об утонувшем мужчине в реке Оредеж.

Труп в светлых шортах и футболке, по предварительным данным, обнаружили в 15 метрах от берега возле ГЭС в поселке Вырица. Личность погибшего установлена – им оказался 57-летний житель Гатчины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.