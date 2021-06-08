Читатель рассказал ivbg.ru о подозрительных свежих могилах и вскрытых гробах на Гарболовском кладбище – фото

Читатель рассказал редакции ivbg.ru, что 4 июня при посещении Гарболовского кладбища во Всеволожском районе Ленинградской области он обнаружил подозрительные свежие могилы без номеров и данных, выкопанные и вскрытые гробы, а также странные свежие надписи.

Открытие гробы лежали в сгоревшем бетонном здании прямо на территории кладбища.

«Вроде как они были выкопаны. В самом гробу желтые следы, там кто-то лежал. Низ гробов в песке. Подробнее я не разглядывал», – написал читатель

В этом же здании расположена свалка запчастей. Читатель предположил, что здесь разбирали автомобили. Также были замечены свежие могилы без опознавательных знаков.

«Огромное количество прошлогодних заросших и новых могил с номерами и без, разбросанных в разных местах. В кустах, среди борщевика, и в лесу. Кто похоронен, непонятно», – отметил мужчина

На стенде при входе на кладбище кто-то подписал маркером слово «вакцинация» перед словами в рекламе «памятники недорого». Мужчина рекомендует всем соседям из Куйвози и Гарболово избегать этого места, особенно в темное время, и не ходить в одиночку.

«Неизвестно, что там происходит на самом деле, и чего я еще не увидел», – резюмировал читатель