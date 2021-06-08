Как выяснилось, к делу подключаются сортировщики-профессионалы.

Тихвинский перевозчик АО «Чистый город» и региональный оператор по обращению с отходами рассказали, что происходит с собранным мусором. Об этом пишет «ЛенТВ24».

Возможно, некоторые полагают, что все это следует на свалку одной «кучей», однако это не так. Не все граждане могут отличить перерабатываемый пластик от того, который переработке не подлежит. Также не каждый моет бутылки перед сдачей – все эти недочеты исправляют профессиональные сортировщики.

После отходы остаются на полигоне, а сырье, пригодное для дальнейшего использования, отвозят переработчику.