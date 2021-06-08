Лжесотрудник ФСБ, похитивший у предпринимателей Петербурга 42 миллиона, пойдет под суд

Следственное управление полиции Петербурга завершило расследование уголовного дела о хищении более 42 млн рублей у нескольких крупных инвесторов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 33-летний мужчина представлялся владельцем крупной иностранной компании и убеждал инвесторов вложить деньги в якобы выгодный проект по покупке и последующей сдаче в аренду серверного оборудования. После получения денег он обрывал все контакты. Таким образом он обманул четырех предпринимателей на 42 млн рублей.

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К слову, на каждого предпринимателя он заранее собирал финансовое досье, чтобы определить уровень платежеспособности. Полученные деньги мужчина тратил на аренду коттеджей, элитные иномарки и досуг.

В момент задержания мужчина находился в машине, оборудованной спецсигналами, в форме майора ФСБ и с поддельным удостоверением. Также его разыскивали в одном из соседних государств из-за мошенничества.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Мужчине предъявили обвинение по факту использования фальшивых документов и мошенничества в особо крупном размере. Дело направили в суд.