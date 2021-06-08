Также выяснилось, что это влияет на уровень стресса пользователей.

Эксперты Аналитического центра НАФИ выяснили, сколько времени россияне проводят за телефонами, планшетами и компьютерами. Проведенный в 53 российских регионах опрос показал, что в среднем у них на это уходит по 6 часов в день, пишет «РБК».

При этом около пяти часов пользователи пользуются гаджетами в рабочих целях, а три часа – в личных. Чаще всего в «виртуальном мире» зависают молодые люди в возрасте 18-24 лет, которые тратят на это по восемь часов своей жизни.

Также доказано, что подобная тенденция ощутимо влияет на уровень стресса россиян: многие пожаловались на то, что часто испытывают чувство зависимости и беспокойства.