Дорогу Проба — Борисова Грива заасфальтируют

Семикилометровый участок трассы во Всеволожском районе отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«В общей сложности ремонт полностью затронет участок от Борисовой Гривы от примыкания к бывшему ʺСеверному полукольцуʺ», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Сейчас на объекте началась расчистка полосы отвода дороги. Далее предполагается проведение комбинированного типа ремонта: будет полностью заменено покрытие на существующем асфальтовом участке дороги, а с помощью специальной технологии холодного ресайклинга гравийный отрезок магистрали станет асфальтовым. Что поможет полностью решить проблему пыли на дороге.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.