Видео: утка с утятами неудачно перешли КАД, двое птенцов погибли под колесами авто

В последнее время в Петербурге и Ленобласти утки стали чаще появляются на проезжей части. Но не у всех получается дойти до спасительной обочины.

Так, в понедельник, 7 июня, утиная семья решила пересечь КАД в Горской, в результате чего потеряла двоих малышей.

Как видно на кадрах, водитель Skoda заметил уток и притормозил, но ехавший следом за ним Ford перестроился на соседнюю полосу. Утка с утятами как раз дошла до этой полосы.

Ранее в Кузьмоловском автомобиль насмерть сбил лося. От удара животное «почти порвало пополам”.