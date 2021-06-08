До ближайших оборудованных площадок слишком далеко идти, поэтому жители решают проблему своими силами.
Жители деревни Романовка в Гатчинском районе Ленобласти сетуют на отсутствие детских площадок с качелями, горками и лавочками. С такой жалобой они уде обратились к губернатору во время одной из прямых линий.
В администрации Веревского сельского поселения пообещали решить проблему к 2023 году — в том случае, если на это выделят средства. Пока что жителям ничего не остаётся, кроме как мастерить площадки своими руками. Некоторые ходят с детьми до ближайших оборудованных — они находятся в двух километрах от их домов.
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07.06.2021 150