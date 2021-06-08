На тушение лесного пожара в Мурманске отправили спасателей из Петербурга

Вертолет с группой спасателей из Петербурга отправился в Ковдорское участковое лесничество посёлка Зашеек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Видеозаписью лесного пожара под Мурманском опубликовал пользователь социальной сети «Вконтакте» Андрей Чибис. Во время мониторинга чрезвычайной ситуации с воздушного судна Cessna выяснилось, что площадь пожара составляет порядка 210 гектаров.

В МЧС уже заявили, что угрозы перехода огня на населённые пункты нет. Сведений о пострадавших и причинах пожара не поступало.