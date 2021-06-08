Всеволожский район оказался в «красной зоне» коронавирусных ограничений

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава Всеволожского района Андрей Низовский заявил, что район снова в «красной зоне». Виной тому стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также слабые темпы вакцинации местного населения.

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Фото: Андрей Низовский/Вконтакте

К таким итогам пришел глава Всеволожского района Андрей Низовский в ходе Совета директоров агропромышленного комплекса. Как отметил чиновник, на данный момент привито всего 13% населения района и единственный способ снизить заболеваемость — продолжить работу по вакцинации граждан.

«…проблем хватает. И главная из них — ожидаемый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всеволожский район снова в «красной зоне…», — подчеркнул Низовский в ходе совещания.
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