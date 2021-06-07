В зеленом чае обнаружили эффективное против коронавируса вещество

Открытие сделали британские исследователи из Университета Суонси.
Специалисты изучили структуру различных фитохимических веществ, с целью найти те, которые способны подавлять инфекцию SARS-CoV-2, влияя на определенные компоненты вируса. Для экспериментов было отобрано 132 вещества, которые затем ученые проверили на взаимодействие с основной протеазой (Mpro) коронавируса. В результате проведенных опытов наибольшую эффективность продемонстрировали циннамтаннин-В и галлокатехин галлат.
Это пока предварительные выводы, но, если данные подтвердятся, открытие может стать первым шагом на пути создания препаратов для борьбы с пандемией COVID-19.
Ранее исследователи заявили, что антиоксидант, выделяемый из листьев зеленого чая, способен повышать эффективность антибиотиков.
По их словам, использование эпигаллокатехин галлат (EGCG) — природного антиоксиданта, содержащегося в зеленом чае – позволяет существенно повысить эффективность лечения.
В ближайшее время исследователи намерены провести еще ряд изысканий, чтобы достичь максимальной эффективности от использования антиоксиданта, однако его потенциал уже доказан.