Петербург стал лидером по «пьяным» преступлениям в России

Петербург возглавил список российских городов по числу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Так, за 2020 год число «пьяных преступлений» в городе выросло на 23% по сравнению с 2019-м. В этом году 20% преступлений в Петербурге совершаются из-за алкоголя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».
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Следом за Петербургом идут Москва, Челябинск, Самара, Нижний Новгород и Казань. Эксперты связывают такую тенденцию с длительным карантином и общей неопределенностью ситуации.
Самыми «трезвыми» городами оказались Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.