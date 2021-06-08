Animal Jazz и Street Band посетят первый день Евро-2020 в Петербурге

В первый день чемпионата Европы по футболу в Северной столице выступят группы Animal Jazz и Street Band. Также мероприятие посетит Анастасия Мартынова и Таисия Павенская.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Концерты музыкантов пройдут в фан-зоне на Конюшенной площади, где также 11 июня пройдёт трансляция первого матча турнира. На футбольном поле сразятся сборные Турции и Италии.

«Вход на фан-зону будет свободным — наличие FAN-ID и ПЦР-теста необязательно. Однако будут ограничения по количеству людей, которые могут одновременно находиться на Конюшенной площади — не более 5000 человек. За этим будет следить счётчик на входе», — рассказал Пиотровский.