Переболевших коронавирусом выборжан приглашают на профилактическое обследование

«Выборгская межрайонная больница» приглашает жителей Выборгского района, перенесших Covid-19, пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

«При необходимости, проводится рентгенография органов грудной клетки, компьютерная томография легких, ЭХОКГ (эхокардиография), ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей, забор крови на определение концентрации и другие лабораторные и инструментальные исследования. Обращаться в поликлиники, амбулатории, ФАПы по месту жительства» , — говориться на сайте больницы.

Запись на диспансеризацию и профосмотры через портал «Госуслуги», колл-центр по телефону 8(81378)67-001, а также через терминалы в холле поликлиники (ул.Ильинская д7) и при обращении в регистратуру.