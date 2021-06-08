Видео: в поселке Каменка живодер издевается над собакой

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители поселка Каменка Выборгского района жалуются на местного живодера, на которого нет управы. На видео очевидцы засняли момент издевательств над бедным животным. Видео не для слабонервных. 

Крик о помощи разместили в группе Дежурный по Ленобласти. Как отмечают очевидцы, неадекват избивает мать щенка, а его самого со всей силы бросает в реку, хватая то за лапы, то за хвост.

Живодер на призывы местных жителей остановить насилие в отношение животных не реагирует, а наоборот — угрожает расправой. В комментариях к публикации пользователи советуют автору роликов обраться в полицию.

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14.05.2021 347
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