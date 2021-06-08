Видео: в поселке Каменка живодер издевается над собакой

Жители поселка Каменка Выборгского района жалуются на местного живодера, на которого нет управы. На видео очевидцы засняли момент издевательств над бедным животным. Видео не для слабонервных.

Крик о помощи разместили в группе Дежурный по Ленобласти. Как отмечают очевидцы, неадекват избивает мать щенка, а его самого со всей силы бросает в реку, хватая то за лапы, то за хвост.

Живодер на призывы местных жителей остановить насилие в отношение животных не реагирует, а наоборот — угрожает расправой. В комментариях к публикации пользователи советуют автору роликов обраться в полицию.