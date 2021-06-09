В ЦБ рассчитывают использовать карту «Мир» для операций в валюте

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Коммерсантъ», Банк России прорабатывает возможность использования карты «Мир» для трансакций в долларах или евро внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, операции будут проходить в расчетном банке России.

«К нам обратилась одна из стран ЕАЭС, которая хочет не в рублях проводить расчеты, а в нейтральной валюте. Думаю, что в ближайшее время тоже такую опцию предоставим», – отметила Ольга Скоробогатова.

В рамках трансакций предполагается, что с одной стороны будут расчеты по карте «Мир», а с другой стороны будет применяться другая платежная система не в рублях.

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08.06.2021 506
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