В ЦБ рассчитывают использовать карту «Мир» для операций в валюте

Как сообщает «Коммерсантъ», Банк России прорабатывает возможность использования карты «Мир» для трансакций в долларах или евро внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, операции будут проходить в расчетном банке России.
«К нам обратилась одна из стран ЕАЭС, которая хочет не в рублях проводить расчеты, а в нейтральной валюте. Думаю, что в ближайшее время тоже такую опцию предоставим», – отметила Ольга Скоробогатова.
В рамках трансакций предполагается, что с одной стороны будут расчеты по карте «Мир», а с другой стороны будет применяться другая платежная система не в рублях.
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08.06.2021 506