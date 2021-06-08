В России пенсионеров, беременных и малоимущих летом ожидают новые социальные выплаты

Генеральный директор юридической компании Urvista, юрист Алексей Петропольский рассказал, что этим летом некоторые категории российских граждан могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий. Это коснется ряда пенсионеров, семей с детьми, а также беременных.

Первого августа, пояснил Петропольский, будет произведен перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Страховая часть вырастет почти на 300 рублей (на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента). Об этом эксперт заявил агентству Прайм.

Семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в августе 2021 года.

С первого июля на материальную помощь могут получить беременные женщины, оказавшиеся в трудном финансовом положении. Они могут 6350 рублей, если успеют встать на учет в ранние сроки беременности до 12 недель. По 5650 рублей получат неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Это будет ежемесячное пособие.

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Петропольский. уточнил, что пособия только для тех, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.