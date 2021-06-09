Whoosh, Molnia и другие кикшеринги прекратили аренду электросамокатов в Петербурге

Кикшеринговые компании сообщили, что временно убирают все электросамокаты из Санкт-Петербурга. Теперь этот вид транспорта нельзя взять в аренду в приложениях Whoosh, Molnia, Urent, Eleven.

Это произошло после обысков в офисах кикшерингов, о которых ранее сообщал ivbg.ru.

Пользователи Molnia в 00:09 получили уведомление: «Мы убираем все самокаты. Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства».

Пользователи Whoosh получили всплывающее окно: «Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!»

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, полицейские ориентированы изымать припаркованные двухколесные шеринги по всему Санкт-Петербургу с протоколом осмотра в рамках возбужденного уголовного дела по 238-й статье.