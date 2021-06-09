В Пушкине двое мигрантов подожгли и порезали третьего

Гражданина Узбекистана госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По информации правоохранительных органов, двух мигрантов задержали в поселке Верево в Гатчинском районе Ленинградской области. Граждан Таджикистана и Молдавии подозревают в том, что они в Пушкине порезали мужчину, а затем облили его бензином и подожгли.

В тяжёлом состоянии 42-летний гражданин Узбекистана поступил в НИИ им. Джанелидзе.

Возбужденно уголовное дело.