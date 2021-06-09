В Ленобласти выявили 85 новых зараженных коронавирусом 9 июня

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 85 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 июня.

Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Подпорожском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+1), Дыми (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1), Курск (+1), Большой Сабск (+2).
  • Волховский район: Волхов (+2).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Щеглово (+1), Старая (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Дубровка (+5), Токкари (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+1), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Приморск (+2), Камышовка (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Суйда (+1), Сиверский (+1), Пудомяги (+1), Елизаветино (+1), Пудость (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
  • Киришский район: Кириши (+1).
  • Кировский район: Шлиссельбург (+3), Мга (+2).
  • Лодейнопольский район: Яровщина  (+2), Рассвет (+1).
  • Ломоносовский район: Разбегаево (+1).
  • Лужский район: Луга (+2), Скреблово (+1), Югостицы (+1).
  • Приозерский район: Петровское (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+4).
  • Тихвинский район: Тихвин (+8), Цвылёво (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+2), Любань (+1).
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