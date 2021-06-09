На Дороге жизни появилась новая светоотражающая разметка

Во Всеволожском районе Ленобласти на Дороге жизни нанесли желтую разметку и обновили пешеходные переходы.

Для хорошей видимости разметки были использованы специальные стеклянные шарики, которые отражают свет фар автомобилей. В этом году такая разметка появится на 17 участках региональных дорог во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах. В общей сложности будет нанесено почти 1,5 млн квадратных метров краски и термопластикация.

Фото: online47.ru

В дорожном комитете добавили, что этом году в Коммунаре и Кировске появятся проекционные пешеходные переходы.

Напомним, в День России по Дороге жизни пройдет автоквест, уже зарегистрировалось 20 команд.