Благоустройство Алеховщины продолжается. Жители выбрали новую территорию

Общественная территория на улице Набережная уже благоустроена по программе «Комфортная среда»

Тут появилась парковка для транспорта, пешеходные дорожки, современная беседка, скамейки, гамаки и удобные кресла-лежаки для отдыха. Сделано и озеленение, а «фишкой» проекта стало разноуровневое освещение.

На этом благоустройство села не заканчивается, вместе с жителями села уже выбрана новая территория. Ознакомиться с результатами голосования можно на сайте.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.