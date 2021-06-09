Общественная палата Ленобласти попросила Генпрокуратуру проверить TikTok-дома

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить TikTok-дома.

“Прошу вас организовать и провести общероссийскую проверку всех так называемых «TikTok-домов» на территории нашей страны на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров”, – приводит заявление Петрова РИА «Новости».

По его словам, в этих домах живут “десятки несовершеннолетних блогеров под надзором теневых продюсеров”. Подросткам постоянно приходится снимать видео, а организаторы TikTok-домов получают огромную прибыль с рекламы.

Ранее мы сообщали, что следком возбудил уголовное дело о нарушениях в детском лагере «Мечта» в Приозерском районе Ленобласти. Накануне в СМИ появилась публикация о том, что в «Мечте» нет вожатых и воспитателей, а дети подвергаются насилию со стороны группы воспитанников.