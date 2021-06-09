ВЦИОМ: почти каждый третий россиянин не прочитал ни одну книгу за последние полгода

За последние полгода 30% россиян не прочитали ни одной книги, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Российских мужчин, не прочитавших за последние шесть месяцев ни одной книги, оказалось больше, чем женщин — 36% и 25% соответственно. В свою очередь, 40% опрошенных за этот период прочитали до пяти книг. Каждый четвертый россиянин — 25% — прочитал более десяти книг, самой читающей возрастной категорией в этом отношении оказалась молодежь 18-24 лет.
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23.04.2021 1603