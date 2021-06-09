В Сочи из ружья застрелили двух судебных приставов при исполнении

Громкое преступление произошло в городе Сочи Краснодарского края. Днем, 9 июня местный житель применил в отношении двух представителей закона огнестрельное оружие. Выжить им не удалось.

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Следственный комитет по Краснодарскому краю уже возбудил уголовное дело после двойного убийства судебных приставов в Сочи. Об этом 9 июня, в среду сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Предварительно известно, что двое судебных приставов вместе со спецтехникой прибыли на улицу Просвещения для исполнения решения суда об сносе незаконно построенных строений. Однако 60-летний хозяин самостроев был настроен враждебно и попросил представителей закона покинуть его территорию.

Спустя короткое время он произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в представителей власти и водителя спецтехники. В результате полученных ранений сотрудники ФССП скончались на месте. Водителю спецмашины удалось выжить.

На данный момент подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела ведется по статьям «Посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие» и «Покушении на убийство двух и более лиц».