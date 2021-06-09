В Пулково прибыла первая команда-участница Евро-2020 в Петербурге

Пулковская таможня встретила первую команду масштабного спортивного события Евро-2020. Первыми в Северную столицу прибыла сборная Словакии.
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в среду, 9 июня. Всего на борту находилось 57 пассажиров.
Первые, кто встретил команду спортсменов, стали инспекторы таможенного поста аэропорта «Пулково».
«В рамках специальных таможенных процедур было оформлено спортивное оборудование, инвентарь и другие предметы, необходимые для нужд команды. На таможенное оформление ушло не более получаса», — отмечается на сайте ведомства.
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