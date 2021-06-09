Индийский штамм коронавируса может вызывать гангрену и потерю слуха

Индийский штамм Covid-19 оказался опаснее, чем ранее предполагали исследователи. Во время второй волны эпидемии в Индии у зараженных диагностировали гангрену, глухоту и тяжелые расстройства желудка.

Об этом в среду, 9 июня сообщает портал Доктор Питер со ссылкой на Bloomberg.

По словам индийских медиков, коронавирус становится более непредсказуемым и опасным. Штамм вируса, который распространяется сейчас в Индии способен вызывать глухоту и гангрену на фоне образовавшихся тромбов. Некоторым даже приходится ампутировать пальцы и стопы.

Как поделился кардиолог из Мумбаи Ганеш Манудхейн у заболевших развиваются микротромбы, которые приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены. Также он отметил, что если за прошлый год он видел всего 3-4 подобных случаев, однако сейчас данные осложнения фиксируются уже один раз в неделю.