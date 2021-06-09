В голосовании победило проектное предложение, которое заключается в решении существующих проблем территории и сохранении зелёных насаждений.

Около 9 тыс. гатчинцев проголосовали за «зелёные» дизайн-проекты благоустройства у Гатчинской больницы. В голосовании победило проектное предложение, которое заключается в решении существующих проблем территории и сохранении зелёных насаждений. За него проголосовали 4923 жителя.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.