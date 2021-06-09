Детсадовцы из Ленобласти завоевали 11 наград на межрегиональном чемпионате

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Детсадовцы из Ленобласти завоевали 11 наград на межрегиональном чемпионате Ленобласть, детский сад, Baby Skills

Ленобласть представляли 13 детей.

Воспитанники детских садов Ленобласти приняли участие в региональном чемпионате BabySkills, который проходил с 20 по 21 мая. От области поучаствовали 13 детей, всего было семь компетенций. 11 из всех ребят завоевали призы на региональном этапе.

«Для юных участников чемпионата Baby Skills это была не только проба себя в профессии, которая в дальнейшем возможно станет любимой, это демонстрация навыков, <…> знаний, которые были заложены при реализации программ дополнительного образования по выбранной компетенции», — отметил председатель комитета образования Ленобласти Сергей Тарасов.
Автор