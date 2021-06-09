Ленобласть представляли 13 детей.

Воспитанники детских садов Ленобласти приняли участие в региональном чемпионате BabySkills, который проходил с 20 по 21 мая. От области поучаствовали 13 детей, всего было семь компетенций. 11 из всех ребят завоевали призы на региональном этапе.