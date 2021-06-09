Ленобласть представляли 13 детей.
Воспитанники детских садов Ленобласти приняли участие в региональном чемпионате BabySkills, который проходил с 20 по 21 мая. От области поучаствовали 13 детей, всего было семь компетенций. 11 из всех ребят завоевали призы на региональном этапе.
«Для юных участников чемпионата Baby Skills это была не только проба себя в профессии, которая в дальнейшем возможно станет любимой, это демонстрация навыков, <…> знаний, которые были заложены при реализации программ дополнительного образования по выбранной компетенции», — отметил председатель комитета образования Ленобласти Сергей Тарасов.