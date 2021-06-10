Волонтеры матчей Евро-2020 прошли вакцинацию от COVID-19 в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Волонтеры, которых планируется задействовать в ходе проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, прошли вакцинацию от COVID-19.

«В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка», – сообщил градоначальник Александр Беглов 

Как сообщает пресс-служба Смольного, на момент подготовки публикации в Санкт-Петербурге развернуты 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады.

За весь период вакцинации в городе привито около 730 тысяч местных жителей. Из них более 600 тысяч полностью завершили вакцинацию.

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