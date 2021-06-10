В Ленобласти выявили 103 новых зараженных COVID-19 10 июня

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 103 человек, в Санкт-Петербурге — у 859. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 10 июня.

За указанный период в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса (5 167 949), зафиксировано 383 летальных исхода (125 278). При этом полностью выздоровели 10 096 человек (4 771 995).

Ранее мы опубликовали адреса всех пунктов вакцинации от коронавируса в Ленобласти. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады.