В Ленобласти выявили 103 новых зараженных COVID-19 10 июня

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 103 человек, в Санкт-Петербурге — у 859. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 10 июня.

За указанный период в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса (5 167 949), зафиксировано 383 летальных исхода (125 278). При этом полностью выздоровели 10 096 человек (4 771 995).

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Источник: оперштаб

Ранее мы опубликовали адреса всех пунктов вакцинации от коронавируса в Ленобласти. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады.

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