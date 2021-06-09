Центр управления регионом опубликовал список прививочных пунктов Ленинградской области, где можно сделать прививку от Covid-19.

На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады. Процедура полностью бесплатна и добровольна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Список прививочных пунктов с адресами по ссылке.

По данным на 7 июня, с начала кампании прививку от коронавируса сделали 195 644 жителей Ленобласти. Полностью вакцинацию завершили 153 052 человека.