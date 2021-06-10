Дрозденко: За выдержку, характер и доброту благодарю социальных работников

Во Дворце искусств Ленобласти прошло торжественное празднование Дня социального работника. На котором глава региона наградил лучших из сферы соцобслуживания

«В 2020 году каждая сфера прошла проверку на прочность, но было несколько служб, на которые легла основная нагрузка — это медики и социальные работники. И вы с этим справились! Вы смогли в трудную минуту помочь самым обездоленным, старикам и больным детям. Огромное вам спасибо за характер, за выдержку и доброту», — поблагодарил социальных работников Александр Дрозденко.

Список награжденных работников сферы социального обслуживания доступен по ссылке.

Отметим, что в 2021 году на предоставление мер соцподдержки отдельных категорий граждан направлено более 15,5 млрд рублей, на социальное обслуживание граждан – более 4,7 млрд рублей, а на укрепление материально-технической базы отрасли – более 220 млн рублей. В среднем в 2021 году на одного получателя мер социальной поддержки приходится 38,7 тыс. рублей. За последние пять лет финансирование мер социальной поддержки увеличилось почти на 70%.

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День социального работника – профессиональный праздник сотрудников, оказывающих социальную помощь: работников реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, собесов, а также медиков, психологов, правоведов. Праздник считают своим преподаватели, студенты учебных заведений, научные сотрудники, профилем которых является социальная сфера, а также волонтеры, сиделки, социологи, служащие Министерства социальной защиты.