Хохлатая синица или маленькая гренадерка одна из тех птиц, кто не любит менять место обитания и во время зимовки предпочитает чаще всего не улетать.

На территории государственного природно-ботанического заказника Линдуловской в Выборгском районе фотограф запечатлел хохлатую синицу или как ее еще называют, маленькая гренадерка.

Хохлатая синица одна из тех птиц, кто не любит менять место обитания и во время зимовки предпочитает чаще всего не улетать. Отличительной особенностью этого вида синички является характерный хохолок на голове, который видно даже с далекого расстояния.