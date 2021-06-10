Маленькую хохлатую синицу заметили в Линдуловской роще — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: «Птицы СПб и России» / Антон Кубышкин
Фото: «Птицы СПб и России» / Антон Кубышкин

Хохлатая синица или маленькая гренадерка одна из тех птиц, кто не любит менять место обитания и во время зимовки предпочитает чаще всего не улетать.

На территории государственного природно-ботанического заказника Линдуловской в Выборгском районе фотограф запечатлел хохлатую синицу или как ее еще называют, маленькая гренадерка.

Хохлатая синица одна из тех птиц, кто не любит менять место обитания и во время зимовки предпочитает чаще всего не улетать. Отличительной особенностью этого вида синички является характерный хохолок на голове, который видно даже с далекого расстояния.

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10.06.2021 46
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