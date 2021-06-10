Вечером 9 июня в полицию поступило сообщение, что в открытом окне на третьем этаже на Будапештской улице стоит маленький мальчик. он плачет и зовет маму. Прибывший на место наряд ППС выяснил, что малыш заперт в квартире и находится там один.

Один из полицейских поднялся по пожарной лестнице к окну. Несмотря на то, что ребенок практически не говорил по-русски, патрульному удалось установить с ним контакт и успокоить его.

Через открытое окно полицейский попал в квартиру, там он нашел разряженный телефон. Поставив его на зарядку, он смог дозвониться до матери мальчика. Она тут же примчалась с работы домой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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