60-летнего мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сегодня утром, 10 июня, в Петербурге произошло ДТП с участием «Рено Дастер» и мотоциклиста. 60-летний мотоциклист влетел в «Рено Дастер» на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов.

Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео взято с группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».