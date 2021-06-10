Мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой в Петербурге — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

60-летнего мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сегодня утром, 10 июня, в Петербурге произошло ДТП с участием «Рено Дастер» и мотоциклиста. 60-летний мотоциклист влетел в «Рено Дастер» на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов.

Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео взято с группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Вам будет интересно
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой в Петербурге — видео Санкт-Петербург, мотоцикл, ДТП
Видео: в Петербурге мотоциклист протаранил полицейскую машину
ДТП произошло сегодня утром, 10 июня, у дома №27 по улице  Зайцева в Петербурге. На видео видно, что патрульный автомобиль совершал...
10.06.2021 18
Автор