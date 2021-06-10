60-летнего мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сегодня утром, 10 июня, в Петербурге произошло ДТП с участием «Рено Дастер» и мотоциклиста. 60-летний мотоциклист влетел в «Рено Дастер» на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов.
Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео взято с группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
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10.06.2021 18