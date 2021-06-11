Тысячи иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации от COVID-19

Согласно прогнозам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Александра Осауленко, количество участников вакцинных туров в Россию после их запуска может составить десятки тысяч человек.
Как сообщает ТАСС, в посольствах и консульствах России уже были зарегистрированы соответствующее обращения от иностранных граждан. Эксперт оценил стоимость вакцинных туров в $1,5-2,5 тысяч.
Иностранные граждане с этими целями смогут посетить не только Москву или Санкт-Петербург, но и другие российские города. В частности, жителям дальневосточных стран или Юго-Восточной Азии подойдут Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
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01.03.2021 2660