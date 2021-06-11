Эксперт назвал способы увеличить доход после выхода на пенсию

В беседе с радио Sputnik заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев посоветовал россиянам задуматься об инвестировании.

Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень – это покупка корпоративных и государственных облигаций.

«Чем раньше вы начнете откладывать, тем меньшую сумму вам ежемесячно придется выделять», – отметил Евгений Якушев

Чтобы пенсия соответствовала потребностям, эксперт рекомендует заняться инвестированием как можно раньше. Это связано с тем, что долгосрочные накопления имеют высокую доходность на длинных отрезках времени.