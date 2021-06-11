На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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10.06.2021 110
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 37 развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;
- км 64-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в разделительной полосе.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 658 развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 25-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 40-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-37, развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи с увлажнением, очистка проезжей части;
- км 0-37, развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка разделительной полосы;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 120-163 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).