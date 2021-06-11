На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 37 развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;

км 64-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в разделительной полосе.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 658 развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 25-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 40-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-37, развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи с увлажнением, очистка проезжей части;

км 0-37, развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка разделительной полосы;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):