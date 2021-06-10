Электросамокаты возвращаются в Петербург на новых условиях

После подписания соглашения о новых правилах использования электросамокатов кикшеринговые сервисы возобновляют свою работу в Петербурге.

В соглашение вошли следующие правила:

Скорость самоката на территории города не должна превышать 20 км/ч;

До 12 июля допустимая скорость на основных туристических улицах — не более 10 км/ч. С 13 июля ограничение на них смягчится до 15 км/ч;

Запрещено размещать самокаты и кататься на них на Дворцовой площади, Сенатской площади и Малой Морской улице:

При пересечении пешеходных переходов нужно спешиваться.

Запрещено размещать самокаты в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений.

Напомним, 9 июня Whoosh, Molnia и другие кикшеринги прекратили аренду электросамокатов в Петербурге. Это произошло после обысков в офисах кикшерингов, о которых ранее сообщал ivbg.ru.