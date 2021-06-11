Стало известно, где 11 июня зафиксированы 108 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 108 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 июня.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+6).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Сельцо (+1), Терпилицы (+1), Торосово (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+1), Селиваново (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+3), Янино-1 (+2), Янино-2 (+1), Сертолово (+1), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+2), Романовка (+4), Бугры (+1), Павлово (+1), Углово (+1), Колтуши (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Барышево (+1), Приморск (+2), Каменногорск (+2), Кондратьево (+1), Гаврилово (+1), Ермилово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Войсковицы (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+4), Корписалово (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ручьи (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Алеховщина (+1), Рассвет (+2).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Лебяжье (+1), Санино (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Красный Маяк (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1), Важины (+2).
- Приозерский район: Петровское (+2), Орехово (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+11).
- Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+2).