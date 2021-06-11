Шкоду подожгли на паркинге в Санкт-Петербурге, пострадали 10 автомобилей — видео

На подземной стоянке не было системы пожаротушения.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на подземном паркинге на Большевиков 11к2 неизвестные из мести подожгли автомобиль марки Шкода.
Отмечается, что в результате 3 автомобиля выгорели полностью, 7 машин пострадали и множество закоптило.
Система пожаротушения не сработала так, как ее на паркинге в принципе не было. Трубы вентиляции обрушились.
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10.06.2021 158
По факту произошедшего будет проведена проверка.