Шкоду подожгли на паркинге в Санкт-Петербурге, пострадали 10 автомобилей — видео

На подземной стоянке не было системы пожаротушения.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на подземном паркинге на Большевиков 11к2 неизвестные из мести подожгли автомобиль марки Шкода.

Отмечается, что в результате 3 автомобиля выгорели полностью, 7 машин пострадали и множество закоптило.

Система пожаротушения не сработала так, как ее на паркинге в принципе не было. Трубы вентиляции обрушились.

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По факту произошедшего будет проведена проверка.