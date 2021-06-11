На КАД Газель перевернулась после столкновения с Приорой — фото и видео

Информация о пострадавших не поступала.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, авария произошло утром 11 июня на автодороге КАД у съезда с Народной. На трассе произошло столкновение Газели и Приоры, в результате чего грузовик перевернулся.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
По факту происшествия будет проведена проверка.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
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