Фура не прошла под мостом на Дальневосточном проспекте

Водитель большегруза не рассчитал высоту моста.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, фура не смогла проехать под мостом на Дальневосточном проспекте.
Комментаторы с пониманием отнеслись к ситуации, ведь водитель скорее всего не местный и не заметил, что мост арочный.
Некоторые петербуржцы сравнили этот мост со знаменитым Мостом Глупости.
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12.03.2021 627