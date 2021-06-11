Фура не прошла под мостом на Дальневосточном проспекте

Автор: Александр Селиванов
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Водитель большегруза не рассчитал высоту моста.

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Фура не прошла под мостом на Дальневосточном проспекте фуры, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Мосты в Санкт-Петербурге, Мосты в России, Мосты в Ленобласти, мосты, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, грузовики, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Фура не прошла под мостом на Дальневосточном проспекте фуры, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Мосты в Санкт-Петербурге, Мосты в России, Мосты в Ленобласти, мосты, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, грузовики, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, фура не смогла проехать под мостом на Дальневосточном проспекте.

Комментаторы с пониманием отнеслись к ситуации, ведь водитель скорее всего не местный и не заметил, что мост арочный.

Некоторые петербуржцы сравнили этот мост со знаменитым Мостом Глупости.

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12.03.2021 627
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