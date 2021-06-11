Фура не прошла под мостом на Дальневосточном проспекте

Водитель большегруза не рассчитал высоту моста.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, фура не смогла проехать под мостом на Дальневосточном проспекте.

Комментаторы с пониманием отнеслись к ситуации, ведь водитель скорее всего не местный и не заметил, что мост арочный.

Некоторые петербуржцы сравнили этот мост со знаменитым Мостом Глупости.