И молоко туда же: российские производители пожаловались на слишком низкие цены на молоко

В России себестоимость производства сырого молока и готовой молочной продукции растет быстрее стоимости реализации. В результате это может привести к трудностям, с которыми рискует столкнуться отрасль.

О ситуации на рынке в разговоре с «Праймом» рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Эксперты организации подсчитали: только по итогам апреля себестоимость производства сырого молока увеличилась на 18% в сравнении с ростом в пределах 9% в прошлогоднем апреле.

А вот реализация подорожала только на 4%.

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Если говорить о себестоимости готовой молочной продукции, то здесь цена выросла в диапазоне на 5 – 8%, а цены выросли в среднем примерно на 3%.