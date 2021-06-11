Четвертый этап туров по программе туристического кешбэка откроется с 16 июня

В России четвертый этап продаж путевок в рамках туристического кешбэка откроется 16 июня. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Начиная с этого дня россияне смогут покупать туры с частичным возрастом средств на период с 1 октября до середины декабря. По ее словам, после завершения третьего этапа будет ясно, какие дополнительные средства внутри нацпроекта нужно будет перераспределить на четвертый этап. В Ростуризме рассчитывают, что на «осеннее окно» продаж потребуется до 2 миллиардов рублей, пишет ТАСС. Догузова уточнила, что россияне могут покупать туры в том числе и по акциям раннего бронирования.

Напомним, что третий этап продажи туров с частичным возвратом средств стартовал в России 15 марта. С этого момента и до 15 июня можно выкупить путевку, а отправиться в поездку до 30 июня. Условия программы лояльности действуют те же, что и в прошлом году. Путешественник может получить до 20% от стоимости тура, максимум – 20 тысяч рублей.