Ленинградцы получили госнаграды из рук Александр Дрозденко

Среди награжденных — медицинские работники, работники культуры, науки, производства, педагоги, волонтеры, юные спасатели.

«Награждение лучших в преддверии государственного праздника — это добрая традиция нашей семьи ленинградской. И пусть говорят, что сейчас другие времена, но награды никогда не утратят свою ценность. Это почет, признание заслуг, это и преемственность нашего уникального региона», — подчеркнул губернатор.

Список награжденных доступен по ссылке.

Вам будет интересно День России: сколько дней отдыхаем в честь праздника? 12 июня отмечается важный государственный праздник - День России. В связи с этим жители страны смогут отдохнуть три дня -... 02.06.2021 455

Отметим, что в День России пятеро пловцов намерены проплыть 103 километра в прохладной воде от крепости Орешек до острова Котлин. Ожидаемая протяженность дистанции по времени составит 25 часов. Для подобных условий дистанция в 103 километра – рекордная. Плыть спортсмены буду посменно, меняясь каждые 30 минут.