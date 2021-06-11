Google создал самую подробную карту части мозга человека и выложил в свободный доступ

Команда исследователей из Google Research выложила созданную карту рекордных размеров в свободный доступ для всех желающих. Она настолько велика, что сами же создатели не смогли изучить ее полностью.

Создание этой карты началось со случайности — ученые Гарвардского университета получили крошечный кусочек мозга 45-летней женщины с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Для излечения врачи удалили ей левый гиппокамп, который провоцировал припадки. При этом хирургам пришлось захватить и часть здоровой ткани мозга, покрывающей гиппокамп.

Полученный участок мозговой ткани исследователи законсервировали и пропитали смолой для придания ему жёсткости. Затем они нарезали образец на слои толщиной 30 нанометров — это в тысячу раз тоньше человеческого волоса — и просканировали каждый слой электронным микроскопом. После чего собрали изображения в трехмерную модель.

Визуализация охватывает 50 тысяч нейронов и 130 миллионов синапсов (входящих в нейроны контактов), занимая 1,4 петабайта памяти — но всё это умещается примерно в один кубический миллиметр мозговой ткани. Магнитно-резонансный томограф (фМРТ) отобразил бы этот объём одним пикселем. Даже мозг мыши почти в тысячу раз больше визуализированного участка.